СК начал проверку жесткой посадки паралета во время соревнований под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 30 июля. /ТАСС/. Следователи организовали доследственную проверку в связи с жесткой посадкой паралета во время соревнований по спорту сверхлегкой авиации в городе Бердск под Новосибирском. В результате инцидента экипаж летательного аппарата получил травмы, сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"Предварительно установлено, что днем 29 июля 2021 года в аэропорту Бердска проходили официальные всероссийские соревнования чемпионата России 2021 по спорту сверхлегкой авиации. В ходе соревнований один из паралетов после выполнения заданного упражнения при заходе в аэропорт совершил жесткую посадку, в результате чего экипаж получил телесные повреждения и был доставлен в лечебные учреждения Новосибирской области", - говорится в сообщении.

Следствие отрабатывает такие версии случившегося, как ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что в ходе инцидента пострадали два человека.