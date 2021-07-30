В Дагестане суд арестовал двух фигурантов дела о хищении денежных средств Сбербанка

МАХАЧКАЛА, 30 июля. /ТАСС/. Суд в Дагестане избрал меру пресечения двум предполагаемым участникам преступной группы по делу о хищении денежных средств ПАО "Сбербанк". Они будут находиться под стражей до 27 сентября, сообщила в пятницу ТАСС руководитель пресс-служба Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Постановлением судьи Советского района Махачкалы удовлетворены ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум подозреваемым по делу о причинении имущественного ущерба ПАО "Сбербанк" в особо крупном размере (более 3,5 млн рублей) путем реализации мошеннических схем по хищению кредитных денежных средств, выдаваемых для развития малого бизнеса, сроком на два месяца, до 27 сентября 2021 года", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

"Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Дагестана в течение трех суток со дня вынесения",- добавила Мамаева.