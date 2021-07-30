Жителя Челябинска подозревают в размещении фото нациста на сайте "Бессмертный полк"

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Челябинской области, подозреваемого в размещении на странице акции "Бессмертный полк" анкеты, содержащей фотографию нацистского преступника. Об этом сообщается на сайте СК РФ в пятницу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Челябинской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 5 мая 2021 года подозреваемый с сотового телефона разместил на странице федеральной акции "Бессмертный полк" анкету, содержащую фотографию нацистского преступника, для опубликования в интернете 9 Мая. "Действия подозреваемого были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны", - уточняется в сообщении.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела, добавили в СК РФ.