Дайвер пропал при погружении у мыса Тузла в Керченском проливе

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Аквалангист пропал во время погружения около мыса Тузла в Керченском проливе, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Крымского линейного управления МВД на транспорте.

"Накануне вечером в дежурную часть Керченского линейного отдела полиции Крымского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение от капитана маломерного судна о том, что в акватории Черного моря в районе мыса Тузла погрузился и не выплыл дайвер", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на маломерном судне, помимо пропавшего дайвера, вышли еще двое мужчин. Они и пояснили полицейским, что уже закончили погружения и стали собираться, когда их знакомый изъявил желание погрузиться под воду еще раз, но так и не выплыл.

"В данный момент сотрудники полиции устанавливают местонахождение жителя Керчи - Белова Дмитрия Аркадьевича, 1974 года рождения, тело которого не обнаружено возле маломерного судна. Сотрудники транспортной полиции просят отдыхающих в районе мыса Тузла быть внимательными. Вполне возможно, что дайверу нужна медицинская помощь", - добавили в транспортной полиции.