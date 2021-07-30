Путину не докладывали о драке в центре Симферополя

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Кремль в курсе сообщений СМИ о недавнем конфликте двух компаний молодых людей в центре Симферополя, но считает это вопросом правоохранительных органов.

"Разумеется, такие инциденты президенту не докладываются, это частные инциденты", - заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в администрации президента видели сообщения прессы о драке в Симферополе, но не имеют какой-то "специальной информации" на этот счет.

"Это вопросы, которые находятся в оперативных сводках органов внутренних дел, и это вопрос скорее Росгвардии и полиции", - заметил Песков, подчеркнув, что "совершенно необязательно Кремлю с кем-то [из руководителей соответствующих ведомств] об этом говорить".

Комментируя утверждения, что участники конфликта угрожали прибывшим на место сотрудникам правопорядка, Песков отметил: "В любом случае, неважно, кавказцы это или не кавказцы [участвовали в драке], это все граждане нашей страны, и если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или тем более угрожает каким-то оружием представителям органов правопорядка, это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами".

Как сообщил ТАСС источник во властных структурах полуострова, конфликтная ситуация, видеозапись которой накануне стала активно распространяться в интернете, произошла 23 июля на одной из центральных улиц Симферополя. Между двумя молодыми людьми из разных компаний возник словесный конфликт, один из них ударил оппонента, однако затем драку пресекли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Как отметил источник, утверждения о массовости драки, использовании оружия и "регулярности таких ситуаций" в Симферополе "оказались беспочвенными".