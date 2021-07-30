В Подмосковье арестовали водителя, устроившего дрифт посреди отдыхающих на пляже

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Суд арестовал на 11 суток мужчину, который дрифтовал по песку среди отдыхающих на пляже в Домодедовском городском округе. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники УМВД России по городскому округу Домодедово привлекли к административной ответственности 21-летнего жителя Москвы. Его поиски полицейские начали после обращения в полицию граждан, которые жаловались на неадекватное поведение водителя премиального внедорожника <…>. Судом ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 11 суток", - сказала Волк.

На видео, опубликованном на сайте "МВД Медиа", внедорожник катается по пляжу в опасной близости от отдыхающих, и его заносит на песке.

Водитель не имел прав, а во время задержания отказался от медосвидетельствования.

На опубликованном видео нарушитель сказал, что сел за руль по глупости, он знал, что управлять автомобилем без прав нельзя, и своими действиями создает опасность окружающим. Кроме того, мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Автомобиль, по его словам, принадлежит его знакомому. В момент совершения поступка, как утверждает нарушитель, он был трезв, на учете у нарколога и психиатра не состоит, постоянной работы у него нет - подрабатывает неофициально.