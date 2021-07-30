На предприятии в Ростовской области семь человек получили ожоги

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Семь сотрудников одного из предприятий в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области получили ожоги в результате произошедшего там инцидента. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в оперативных службах города.

"На одном из предприятий произошло ЧП. Семь человек поступили в каменскую ЦГБ с ожогами, кого-то уже отправили в Ростов-на-Дону", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Другой источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что рабочие получили химические ожоги 100% тела.

ТАСС на данный момент не располагает официальным комментарием властей региона и силовых структур относительно инцидента.