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Утечка нефти на границе Коми и НАО
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Ущерб реке от разлива нефтепродуктов в Коми составил более 374 млн рублей

Как сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, сумму ущерба, причиненного почвам, в ведомстве назовут позже
Ликвидация разлива нефтесодержащей жидкости в реке Колва, 15 мая 2021 Пресс-служба главы Республики Коми/ТАСС
Описание
Ликвидация разлива нефтесодержащей жидкости в реке Колва, 15 мая 2021
© Пресс-служба главы Республики Коми/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сумма ущерба реке Колва от разлива нефтепродуктов на объекте "дочки" компании "Лукойл" в Коми, произошедшего в мае 2021 года, составила более 374 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС в пятницу глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования утвердила расчет размера вреда, причиненного ТПП "Лукойл-Севернефтегаз" водному объекту - р. Колва (Ненецкий АО), в сумме 374 млн 186 тыс. 957 рублей", - сообщила она.

По словам Радионовой, сумма ущерба, причиненного почвам, будет объявлена позже.

Разлив обнаружили 11 мая в Коми и Ненецком автономном округе (НАО), в Усинском районе Коми был введен режим ЧС. Причиной разлива стала разгерметизация трубопровода Ошского месторождения в НАО, которое эксплуатирует "Лукойл-Коми". Разлив произошел на расстоянии порядка 300 м от береговой линии реки Колвы. Площадь загрязненных земель - около 1,3 га, на грунт попало около 100 тонн, в том числе девять тонн попало в Колву. СК РФ возбудил уголовное дело о "Нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ" (ст. 246 УК РФ).

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РоссияКомиРадионова, Светлана ГеннадьевнаУтечка нефти на границе Коми и НАО
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