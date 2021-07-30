Грушко: Россия внимательно следит за ситуацией с пожарами в Турции

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Россия внимательно следит за ситуацией с пожарами в Турции и находится в постоянном контакте с властями страны. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы МИД Александр Грушко.

"Мы внимательно следим за ситуацией. РФ, вы знаете, оказала содействие турецким властям, чтобы помочь им справиться с этой бедой. Там работает наша техника, включая самолеты Бе-200, - сказал он. - Мы находимся в постоянном контакте с турецкими властями".

"Исходим из того, что у турецкой стороны достаточно ресурсов, чтобы обеспечить интересы и безопасность российских граждан, - добавил Грушко. - Конечно, не хотелось бы оказаться в ситуации, когда нам придется принимать антикризисные решения, но тем не менее, конечно, если в этом возникнет острая необходимость, с нашей стороны будет сделано все возможное для того, чтобы пребывание наших граждан там было безопасным".

По словам дипломата, российская сторона получает информацию о ситуации не только через посольство, но и через консульских представителей РФ в Турции. "Пока они исходят из того, что ситуация находится под контролем, и они дают высокую оценку взаимодействию с местными властями", - отметил Грушко.