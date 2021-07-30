В Подмосковье за полгода возбудили шесть дел по нарушениям при реализации нацпроектов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Шесть уголовных дел возбуждены в Подмосковье за полгода по материалам прокуроров в связи с нарушениями при реализации четырех нацпроектов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области по итогам коллегии ведомства за первое полугодие.

"По материалам прокурорских проверок возбуждены и расследуются уголовные дела в сфере реализации национальных проектов "Жилье и городская среда", "Культура", "Демография", "Образование", - сообщили в надзорном ведомстве. Всего за полгода было направлено восемь прокурорских материалов, по которым возбуждено шесть уголовных дел. За аналогичный период прошлого года было возбуждено три уголовных дела.

За полгода прокурорскими органами выявлено 442 нарушения закона при реализации 10 национальных проектов, в том числе "Образование" (150), "Жилье и городская среда" (94), "Экология" (55), "Демография" (32), "Культура" (47), "Цифровая экономика" (11), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (13), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (2), "Наука" (3).

"Как правило, выявленные нарушения касались ненадлежащего (в том числе несвоевременного) исполнения подрядчиками договорных обязательств, оплаты муниципальных контрактов с нарушениями установленных сроков, а также несоблюдения требований законодательства об информационном обеспечении закупочных процедур, нарушений бюджетного законодательства", - отметили в прокуратуре.

В целях устранения нарушений закона в суд направлено шесть исковых заявлений, внесено 254 представления, по которым к дисциплинарной ответственности привлечены 150 человек, к административной ответственности - 39 человек, 16 человек предостережены о недопустимости нарушения закона. За весь 2020 год прокуроры выявили нарушения при реализации почти каждого нацпроекта, всего нарушений было 765. К административной и дисциплинарной ответственности были привлечены 455 виновных.