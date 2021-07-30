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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Радионова назвала справедливой сумму в иске Росрыболовства к "Норникелю"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Иск Росрыболовства к "Норникелю" о взыскании 58,7 млрд руб. ущерба, причиненного водным биоресурсам в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, является справедливым. Расчеты ущерба проводились взвешенно, считает глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Я уверена, что коллеги взвешенно подошли [к расчетам суммы взыскания], они долго готовились, дольше, чем мы. У них другие расчеты, у них работает научный институт. Объявить сумму публично для любого госоргана - это значит в дальнейшем не иметь возможности не защищать свою позицию", - сообщила она ТАСС.

Теги
РоссияРадионова, Светлана ГеннадьевнаРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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