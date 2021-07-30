Ущерб реке от разлива нефтепродуктов в Коми составил более 374 млн рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сумма ущерба реке Колве от разлива нефтепродуктов на объекте "дочки" "Лукойла" в Коми, произошедшего в мае 2021 года, составила более 374 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС в пятницу глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования утвердила расчет размера вреда, причиненного ТПП "Лукойл-Севернефтегаз" (подразделение "Лукойл-Коми" - прим. ТАСС) водному объекту - р. Колва (Ненецкий АО), в сумме 374 млн 186 тыс. 957 рублей", - сообщила она.

По словам Радионовой, сумма ущерба, причиненного почвам, будет объявлена позже.

Разлив обнаружили 11 мая в Коми и Ненецком автономном округе (НАО), в Усинском районе Коми был введен режим ЧС. Причиной разлива стала разгерметизация трубопровода Ошского месторождения в НАО, которое эксплуатирует "Лукойл-Коми". Разлив произошел на расстоянии порядка 300 м от береговой линии реки Колвы. Площадь загрязненных земель - около 1,3 га, на грунт попало около 100 тонн, в том числе девять тонн попало в Колву. СК РФ возбудил уголовное дело о "Нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ" (ст. 246 УК РФ).