Один рабочий умер после получения химических ожогов на ростовском предприятии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Умер один из рабочих, получивших химические ожоги при инциденте на заводе в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Один [рабочий] умер", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин, инцидент произошел на химическом предприятии "Комбинат "Каменский". "Учредителем предприятия является Минпромторг РФ, на объект приехали представители министерства, технические специалисты", - отметил Сорокин.

Ранее в пятницу источник ТАСС в оперативных службах города Каменска-Шахтинского сообщил о том, что в результате ЧП на одном из предприятий семеро сотрудников получили ожоги. Другой источник пояснил, что ожоги носят химический характер, при этом у рабочих поражено 100% тела. По данным источника, пострадавшие были госпитализированы в Центральную городскую больницу города Каменска-Шахтинского, а также в медучреждение в Ростове-на-Дону.