В Астрахани столкнулись три автомобиля

АСТРАХАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись в Астрахани, в результате аварии два человека были госпитализированы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

"Авария произошла на Новом мосту через реку Волга. Водитель автомобиля "Лада Гранта" столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем ВАЗ-2112 и двигавшимся во встречном направлении ВАЗ-2115. У водителя последней машины [диагностирован] перелом левого колена, у его пассажирки - ушиб грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма. Оба пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу", - сообщил собеседник агентству.

Движение на мосту восстановлено, уточнили в пресс службе.