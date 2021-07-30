В результате опрокидывания катера на Черном море четыре ребенка оказались в воде

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Четыре ребенка были в числе выпавших за борт пассажиров катера, который перевернулся в Черном море около Севастополя. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы начали проверку из-за затопления катера около мыса Фиолент, перевернувшегося, когда все пассажиры бросились смотреть на медузу к одному из бортов. По данным СК, в море оказались 9 человек, их подобрали проходившие рядом экскурсионные суда.

"Прибывший через 15 минут на место происшествия экипаж [сторожевого катера пограничников] обнаружил тонущий катер и два экскурсионных судна "Круиз" и "Солнечная Ливадия", которые оказывали помощь по спасению людей, и приняли на свой борт девять человек, четверо из которых - дети. Убедившись в отсутствии угрозы жизни и здоровью граждан, пограничники отбуксировали обездвиженное судно к берегу и передали представителям МЧС России", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Крымского линейного управления МВД на транспорте, возраст детей - от пяти до 14 лет.