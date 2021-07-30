Жалоба на приговор экс-полковнику ФСБ Черкалину поступила в военный суд

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Апелляционная жалоба на приговор бывшему начальнику отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кириллу Черкалину, осужденному на семь лет колонии за мошенничество и взятки, поступила во Второй Западный окружной военный суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба на приговор Черкалину поступила во Второй Западный окружной военный суд. Дата заседания еще не назначена", - сказали агентству.

Ранее Московский гарнизонный суд назначил Черкалину наказание в виде семи лет колонии строгого режима. Суд также взыскал с него более 600 млн рублей по искам предпринимателей. Он был осужден за мошенничество и получение взятки. По данным следствия и суда, он получил $850 тыс. взятки от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в 2013-2015 годах.

В особое производство из дела Черкалина выделено производство по статье "Мошенничество" в отношении его бывшего начальника Дмитрия Фролова, коллеги Андрея Васильева, бывшего члена Общественного совета при ФСБ Владимира Столяренко и члена правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александра Бондаренко. Согласно материалам дела, Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, используя служебное положение, авторитет занимаемых должностей и действуя в составе организованной группы, ввели в заблуждение предпринимателя Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестиционных проектов по строительству жилья в Москве. После получения прав на имущество потерпевшего оно было распределено между участниками группы. Фролов и Васильев ранее были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам.

В новость внесена правка (15:35 мск) - уточненяется название суда в цитате.