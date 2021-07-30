Ростовский завод подтвердил информацию о госпитализации семерых рабочих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. "Комбинат "Каменский", расположенный в городе Каменске-Шахтинском в Ростовской области, подтвердил информацию о госпитализации семерых рабочих после произошедшего в одном из цехов ЧП. Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу на официальном сайте предприятия.

"29 июля, около 20:00, в одном из цехов предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано в кратчайшие сроки системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчетом. В результате случившегося госпитализировано семь человек. В настоящее время пострадавшие находятся в городской больнице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вредных выбросов в атмосферу не поступило. Для проведения расследования инцидента создана и уже приступила к работе оперативная группа, которую возглавил директор департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпроторга России Дмитрий Капранов.

"В настоящее время основное оборудование цеха находится в рабочем состоянии, проводятся работы по устранению последствий ЧП", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу источник ТАСС в оперативных службах города Каменска-Шахтинского сообщил о том, что в результате ЧП на одном из предприятий семь сотрудников получили ожоги. Другой источник пояснил, что ожоги носят химический характер, при этом у рабочих поражено 100% тела. По данным собеседника агентства, пострадавшие были доставлены в центральную городскую больницу города Каменска-Шахтинского, а также в медучреждение в Ростове-на-Дону. Позднее один из пострадавших умер.