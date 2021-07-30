Суд продлил арест основателю "Омбудсмена полиции" на три месяца

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Люблинский районный суд продлил на три месяца арест основателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову, который обвиняется в вымогательстве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Самухов.

"Суд продлил срок содержания под стражей Воронцову до 20 октября 2021 года. Данное решение суда мы уже обжаловали, так как считаем его незаконным, ждем назначения апелляции", - сказал защитник.

Воронцов находится в СИЗО уже более года.

Бывший сотрудник органов внутренних дел Владимир Воронцов обвиняется в вымогательстве, распространении порнографии, клевете и публичном оскорблении представителя власти. По версии следствия, в октябре 2017 года Воронцов вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тыс. рублей за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив денег, он опубликовал снимки в одном из своих сообществ в соцсети. Кроме того, в созданном им сообществе Воронцов опубликовал записи, оскорбляющие сотрудников органов внутренних дел, а также материалы, содержащие заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство одного из адвокатов.

Сам Воронцов вину ни по одному из пунктов обвинения не признает.