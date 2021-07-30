На Кубани Росздравнадзор проверит информацию о пострадавшей после вакцинации семье

КРАСНОДАР, 30 июля. /ТАСС/. Росздравнадзор проверит информацию о семье из Краснодарского края, которая, по данным СМИ, пострадала после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пятницу на сайте надзорного органа.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Краснодарском крае умерли четыре человека, которые ранее были вакцинированы. Они были членами одной семьи.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит распространенную в социальных сетях информацию о том, что в регионе семья из четырех человек якобы пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.