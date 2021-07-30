В ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае пострадали шесть человек

БАРНАУЛ, 30 июля. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на Чуйском тракте в Алтайском крае, в результате, по предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю.

"По предварительным данным, на 135-м км Чуйского тракта в Алтайском крае произошло ДТП с участием легкового и небольшого грузового автомобилей, конкретная марка автомобилей уточняется. Предварительно, в ДТП пострадали шесть человек, в том числе ребенок, погибших нет", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.