СМИ: украинские радикалы устроили потасовку во время акции ЛГБТ-сообщества в Киеве

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Представители праворадикальных организаций Украины напали на участников акции в поддержку прав ЛГБТ-сообщества, проходящей в пятницу в Киеве у стен офиса президента, сотрудники полиции вмешались и оттеснили националистов, применив резиновые дубинки и баллончики с газом. Об этом сообщило украинское издание "Апостроф".

В ходе потасовки пострадал один из полицейских, в сторону которого радикалы распылили газ.

Информации о задержанных пока нет.

У здания офиса украинского президента проходит акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества. Ее участники призывают принять законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации", а также расследовать нападения радикалов на представителей ЛГБТ.