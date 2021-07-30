В Башкирии осудили пятерых человек за хищение химической продукции на 93 млн рублей

УФА, 30 июля. /ТАСС/. Стерлитамакский городской суд Башкирии вынес приговор по уголовному делу в отношении пятерых местных жителей, обвиняемых в хищении химической продукции на 93 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура в пятницу.

"В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ч. 4 ст. 158 ("Кража"), ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что в 2018 году в управление МВД России в Стерлитамаке поступило анонимное сообщение, после чего 30-летний старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции проверил и изъял из арендованного ООО "БашХолдинг" помещения агрохимическую продукцию на общую сумму более 220 млн рублей. Затем один из участников преступной группы сообщил директору "БашХолдинга" о возможности прекратить проверки и вернуть изъятую продукцию за 100 млн рублей.

Директор отказался и обвиняемые обратились в региональный Роспотребнадзор. Один из руководителей контрольного ведомства подписал акт, где были указаны заведомо ложные сведения о том, что изъятая продукция является контрафактной и подлежит уничтожению. После этого обвиняемые тайно похитили часть товара из склада на общую сумму более 93 млн рублей. Часть продукции им удалось продать сельскохозяйственным производителям за 22 млн рублей.

Обвиняемые свою вину не признали. Суд назначил оперуполномоченному полиции наказание в виде шести лет лишения свободы исправительной колонии общего режима и лишением права занимать должности в правоохранительных органах на два года, начальнику территориального отдела Роспотребнадзора в виде трех с половиной лет лишения свободы условно и лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах на два года. Их трое сообщников получили от трех до пяти лет лишения свободы условно и штрафы от 300 до 500 тыс. рублей.