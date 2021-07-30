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Зампреда горсовета города Саки в Крыму насмерть сбил автомобиль

Председатель горсовета Елена Минакова заявила, что Михаил Каширин переходил Евпаторийское шоссе и не увидел машину

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Сакского городского совета Михаил Каширин погиб в пятницу в результате наезда автомобиля, сообщила ТАСС председатель горсовета Елена Минакова.

"Переходил дорогу - Евпаторийское шоссе. Не увидел машину", - сказала Минакова. Она уточнила, сославшись на данные полиции, что Каширин пропустил один автомобили и был сбит вторым, который совершал обгон.

В пресс-службе МВД по Крыму сообщили, что из-за ДТП, в результате которого смертельно травмирован пешеход, проводится проверка. "По предварительным данным, 30 июля в 08:40 на автодороге Симферополь - Евпатория в городе Саки водитель автомобиля Audi A6, двигаясь в направлении Симферополя допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством".

63-летний Каширин занимал пост зампреда Сакского горсовета с 2014 года. До этого работал на различных должностях на предприятиях коммерческого сектора.

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