В высокогорном селе Дагестана прервано транспортное сообщение из-за схода селевого потока

МАХАЧКАЛА, 30 июля. /ТАСС/. Автомобильное сообщение прервано в результате схода селевого потока в населенном пункте Хилих Чародинского района Дагестана. Размыты внутрисельские дороги, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

"В результате схода селевого потока в населенном пункте Хилих Чародинского района размыты внутрисельские дороги и около двух км. подъездной дороги к селу, прервано автомобильное сообщение. Всего от воды пострадали 34 дома, из них шесть получили повреждения, в остальные попала вода и грязевая масса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для оценки ситуации и оказания помощи на место выехала рабочая группа ГУ МЧС. "На данный момент проводится обход домов комиссией. Всего в аварийно-восстановительных работах задействовано 35 человек и четыре единицы техники. Планируется также привлечь еще население с соседних сел", - добавили в МЧС. В районе продолжают аварийно-восстановительные работы.