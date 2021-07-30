В Москве задержали координатора "Другой России" Михаила Акселя

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Полиция задержала координатора незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Михаила Акселя возле его дома в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

"Акселя задержали около 15:30 при выходе из дома. Ему не объяснили причину задержания, но мы предполагаем, что это связано с готовящейся нами завтрашней акцией", - рассказала представитель пресс-службы. Она добавила, что полицейские минимум сутки дежурили около дома, где живет Аксель.

28 июля полицейские задержали руководителя столичного отделения этой партии Ольгу Шалину.