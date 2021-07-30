Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в анализах отравившихся в Санкт-Петербурге детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля./ТАСС/. Роспотребнадзор обнаружил в анализах детей, у которых выявили кишечную инфекцию по пути из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, сальмонеллу. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления ведомства в пятницу.

"Ранее в управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступила информация о том, что туристическая группа из 20 свердловчан (18 детей и двое взрослых) находилась в туристической поездке в Санкт-Петербурге. По дороге домой в поезде у 15 человек проявились клинические симптомы острой кишечной инфекции. По ходу следования десять детей и один взрослый были сняты с поезда и доставлены в больницы Костромской и Кировской областей. Трое детей госпитализированы в ГБУЗ СО ДГБ № 9 г. Екатеринбурга. При проведении лабораторных исследований у заболевших обнаружена ДНК-salmonella", - говорится в сообщении.

Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, в работе компании, организовавшей поездку, были выявлены нарушения, за которые к ним будут применены меры административного воздействия. Организаторы поездки не уведомили управление о выезде детей. Также не были оформлены справки об отсутствии контакта с инфекционными больными.

По предписанию регионального управления Роспотребнадзора, перевозчиком проведена дезинфекция вагона, в котором ехала туристическая группа, а также системы водоснабжения и водоотведения. Специалисты управления готовы оказать пострадавшим помощь по взысканию причиненного вреда с организатора турпоездки.

Ранее пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщила о случаях кишечной инфекции у организованной группы детей, которые следовали из Санкт-Петербурга в Екатеринбург на поезде. Было установлено, что последний раз они ели в ресторане отеля "Ладога-Отель", расположенном по проспекту Шаумяна, 26. Десять детей сняли с поезда в Кировской и Костромской областях. Еще трое доехали до Екатеринбурга и были доставлены в детскую больницу.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил областному минздраву взять под контроль ситуацию и установить взаимодействие с коллегами из других областей. В ситуацию включился уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Проверку проводит и Уральская транспортная прокуратура.