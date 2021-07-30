Подвергшийся нападению танкер Mercer Street находится под контролем экипажа

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Японский танкер Mercer Street, который подвергся нападению в Аравийском море в ночь на пятницу, вновь находится под контролем экипажа. Как сообщила компания - оператор судна Zodiac Maritime, судно следует в безопасный порт в сопровождении корабля США.

"Можем подтвердить, что Mercer Street идет своим ходом на скорости 14 узлов в безопасный порт, находясь под контролем экипажа и в сопровождении ВМС США", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в Twitter.

Ранее управляющая судном компания сообщила, что в ходе произошедшего на его борту инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании. Zodiac Maritime не получала информации о других жертвах или пострадавших в результате предполагаемого нападения. По данным британской компании Dryad Global, специализирующейся на вопросах безопасности, экипаж танкера состоял из 27 человек, в их числе один россиянин, а также граждане Украины, Грузии, КНР и других стран.

Как сообщает Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO), около 23:40 четверга по всемирному координированному времени (02:40 пятницы мск) судно подверглось нападению. В Zodiac Maritime первоначально сообщили, что речь может идти об атаке пиратов, однако в UKMTO инцидент классифицируют как не связанный с пиратством.

В социальных сетях было опубликовано фото пожара на борту танкера. Поступают пока не подтвержденные сообщения о том, что судно могло быть атаковано БПЛА или подверглось ракетному удару. Оператор судна пока сообщает лишь, что обстоятельства произошедшего выясняются. Было начато расследование.

На момент инцидента судно находилось в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Как уточняют в Zodiac Maritime, принадлежащей израильскому предпринимателю Оялю Оферу, танкер-химовоз без груза следовал из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. Mercer Street принадлежит японскому судовладельцу и ходит под флагом Либерии.