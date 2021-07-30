Участники астраханской ОПГ получили от 10 до 12 лет колонии за вымогательство

АСТРАХАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Астраханский областной суд приговорил к срокам от 10 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима участников организованной преступной группы за похищение бизнесмена и вымогательство 100 млн рублей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Трем участникам преступной группы назначено наказание от 10 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении трех участников преступной группы. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. ст. 126, п. "а", "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ "Похищение организованной преступной группой, вымогательство"", - написано в сообщении.

Следствием и судом установлено, что местный житель, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал на территории города Астрахани организованную преступную группу с целью похищения предпринимателя. В группу входили еще трое его приближенных, которые занимались сбором информации, слежкой и поиском места, где они планировали удерживать похищенного.

По данным пресс-службы, днем 28 августа 2020 года указанные участники группы похитили местного бизнесмена около административного здания по улице Латышева Ленинского района г. Астрахани. Далее они вывезли предпринимателя на остров вблизи села Яксатово Приволжского района области, где на протяжении нескольких дней удерживали его в палатке со связанными руками и мешком на голове.

Злоумышленники под угрозой убийства астраханца и членов его семьи требовали передать им денежные средства в размере $2,5 млн, после чего снизили сумму до 100 млн рублей. После получения согласия от бизнесмена о передаче указанной суммы астраханцы отпустили его для сбора денежных средств. Предприниматель сразу же обратился в правоохранительные органы.

Данный факт выявлен сотрудниками регионального УФСБ. Уголовное дело в отношении организатора преступной группы выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск, уточнили в пресс-службе.