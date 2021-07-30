В Ленобласти задержали трех кубинцев, намеревавшихся уплыть в Эстонию на надувных матрасах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Пограничники задержали в Ленинградской области троих граждан Кубы, собиравшихся переплыть реку Нарву, по которой проходит граница России, на надувных матрасах и незаконно попасть в Эстонию. Об этом сообщили журналистам в Пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и области.

"В относительной близости от государственной границы РФ сотрудниками пограничного управления при попытке незаконного пересечения государственной границы РФ задержаны трое неизвестных, ускоренно направлявшихся в сторону Эстонской Республики <…> Для реализации своего плана граждане Кубы, тщательно изучив местность, где планировалось совершить противоправное деяние, приобрели надувные матрасы для преодоления реки Нарвы", - говорится в сообщении.

В погрануправлении отметили, что задержанные сообщили сотрудникам, что через Эстонию они хотели попасть в Испанию, где у одного из задержанных проживает дочь. Пограничники проверили данных граждан и выяснили, что в России они также находятся с нарушениями миграционного законодательства.

После этого задержанных отвезли в суд, который постановил выдворить их из России и оштрафовал. До выдворения иностранцев поместят в центр временного содержания в Санкт-Петербурге.