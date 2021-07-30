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Против комика Мирзализаде возбудили административное дело из-за националистических шуток

Ему грозит штраф до 20 тыс. рублей либо обязательные работы до 100 часов, либо административный арест до 15 суток
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Прокуратура возбудила административно дело в отношении стендап-комика Идрака Мирзализаде из-за националистических шуток.

"Прокуратура Центрального административного округа Москвы возбудила в отношении 29-летнего мужчины дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства")", - сообщили журналистам в пресс-службе столичной прокуратуры. Как уточнил источник ТАСС, речь идет о комике Мирзализаде, оскорбившего в своем выступлении русских. Ему грозит штраф до 20 тыс. рублей либо обязательные работы до 100 часов, либо административный арест до 15 суток. "В ближайшее время административный материал будет направлен в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - отметили в прокуратуре.

Как установила прокурорская проверка, "мужчина публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности". Видеозапись данных высказываний была размещена в интернете в одной из социальных сетей.

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