Власти ФРГ сообщили, что свидетельств присутствия диоксина после взрыва в Леверкузене нет

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Свидетельств присутствия диоксина и других токсичных веществ в остаточной пыли и саже в окрестностях Леверкузена после взрыва на территории центра по утилизации отходов не обнаружено. Об этом сообщило пятницу Управление по охране окружающей среды и защите прав потребителей германской земли Северный Рейн - Вестфалия.

"Анализ остатков пыли и сажи в прилегающих жилых районах свидетельствовал о низком уровне содержания вредных веществ", - отмечается в распространенном ведомством заявлении. "Следов диоксина и похожих веществ в частицах сажи не установлено", - подчеркивается в нем. Присутствие других веществ также в пределах нормы.

В среду ведомство не исключило, что при взрыве на территории центра по утилизации отходов в Леверкузене в воздух попали такие опасные вещества, как диоксин, полихлорированные бифенилы и соединения фурана. Жителям окрестностей не рекомендовалось употреблять в пищу овощи и фрукты, произведенные в собственных огородах.

Власти исходят из того, что в результате ЧП погибли семь человек. Пострадал как минимум 31 человек.

Во вторник около 09:40 по местному времени (10:40 мск) на химическом предприятии, расположенном на территории промзоны Chempark в районе Висдорф (город Леверкузен), произошел сильный взрыв. Пожар, возникший после взрыва, удалось потушить. Представитель оператора Chempark информировал, что вероятной причиной произошедшего стало возгорание химических веществ, в том числе хлорсодержащих растворителей.