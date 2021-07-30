В ДТП в Волгоградской области погибли три человека

ВОЛГОГРАД, 30 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с автокраном на автодороге Р-22 в Иловлинском районе Волгоградской области, погибли три человека, еще двое, включая ребенка, госпитализированы, сообщили ТАСС в пятницу в комитете здравоохранения региона.

"В ДТП с участием легкового автомобиля и автокрана трое мужчин погибли на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Семилетний ребенок и 38-летний мужчина госпитализированы", - сказали в комитете.

ДТП произошло в Городищенском районе региона около 14:20 час на 922-м км автодороги Р-22 "Каспий", сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. По предварительным данным, 38-летний водитель Opel Corsa врезался в грузовой автомобиль "Камаз". "Камаз" остановился из-за неисправности, после чего для его ремонта прибыл другой грузовик "Камаз". Водители обеих автомашин и пассажир одного из грузовиков находились на проезжей части позади транспортных средств, когда на них совершил наезд автомобиль Opel, - сказали в пресс-службе ведомства. На месте происшествия работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа районного отдела полиции.

В комитете здравоохранения уточнили, что состояние пострадавшего ребенка оценивается как средней тяжести, мужчина в тяжелом состоянии.