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Чиновника в Дагестане подозревают в мошенничестве на 34 млн рублей

По версии следствия, Магомед Загиров после обильных ливней и града, прошедших в начале мая 2019 года, составил акты обследования 16 домов в разных селах, в которые внес ложные сведения о сильной степени их повреждения

МАХАЧКАЛА, 30 июля. /ТАСС/. Начальник муниципального казенного учреждения "Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и единой дежурно-диспетчерской службы" Цунтинского района Дагестана Магомед Загиров подозревается в мошенничестве на сумму более 34 млн рублей, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах республики.

"По версии следствия, Загиров после обильных ливней и града, прошедших в начале мая 2019 года в районе и спровоцировавших сели, составил акты обследования 16 домов в разных селах, в которые внес ложные сведения о сильной степени их повреждения. Жильцам якобы пострадавших домов из резервного фонда правительства Дагестана было перечислено более 34 млн рублей, которые Загиров похитил вместе с неустановленные лицами", - сообщил собеседник.

По его словам, уголовное дело в отношении чиновника возбуждено по части 4 статьи 159.2 УК РФ, по ходатайству следствия он арестован судом на два месяца. Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.

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