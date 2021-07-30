Сооснователя Finiko Кирилла Доронина арестовали на два месяца

КАЗАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Вахитовский районный суд Казани арестовал на два месяца одного из основателей финансовой организации Finiko Кирилла Доронина, которого ранее задержала полиция, передает ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении обвиняемого <...> меру пресечения в виде заключения под стражу с помещением в СИЗО № 2 УФСИН по Республике Татарстан сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 28 сентября 2021 года", - огласил решение судья.

Следствие просило арестовать Доронина, так как не все участники уголовного дела были установлены, а также указывалось на наличие двойного гражданства. Обвиняемый свою вину не признал, адвокат просил оставить его подзащитного под домашним арестом. После оглашения приговора адвокат Доронина заявил журналистам, что будет обжаловать решение суда.

Согласно позиции защиты, вкладчикам были разъяснены риски и вероятность полной потери вкладов. При этом денежные средства в компанию напрямую не поступали, так как вклады делались в криптовалюте. По словам адвоката, часть денег вкладчикам уже была возвращена. Также Доронин объяснил получение турецкого гражданства планами по открытию трейдинговой компании в Турции.

Подробности уголовного дела

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в пятницу сотрудниками МВД по Республике Татарстан по подозрению в мошенничестве задержан один из руководителей компании Finiko. Компания была зарегистрирована за пределами РФ.

По данным источника ТАСС, Доронина задержали в рамках уголовного дела об организации финансовой пирамиды, которое было возбуждено 7 декабря 2020 года в отношении сотрудников компании после прокурорской проверки.

В июле появилась информация, что вкладчики Finiko не могут вывести свои средства из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны. В МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущерба варьируются от 100 тысяч до 10 млн рублей.

Надзорное ведомство установило, что с августа 2019 года по декабрь 2020-го неустановленные лица, действуя от имени компании на территории Татарстана и других субъектов РФ, организовали работу по привлечению денежных средств физических лиц "под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках". Клиентам гарантировали доход до 25 % в месяц. Злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей. Деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.