Москвичку приговорили к трем годам колонии за попытку вербовки россиян на войну в Сирию

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд Москвы в пятницу приговорил к трем годам лишения свободы 23-летнюю москвичку Анису Арабиеву (ранее Анна Молчанова), признав ее виновной в вербовке террористов для отправки в Сирию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать виновной Арабиеву по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение и вербовка лица к участию в террористической деятельности) и назначить ей наказание в виде трех лет колонии общего режима", - говорится в тексте приговора, вынесенного коллегией из трех судей под председательством Владимира Маурина.

Суд также постановил зачесть в срок наказания время, проведенное в СИЗО, и уничтожить изъятые у подсудимой книги об исламе. В суде была зачитана только вводная и резолютивная части приговора. Мотивировочная часть станет известна позднее.

Ранее в прениях сторон прокурор просил приговорить подсудимую к шести годам лишения свободы.

Как сказано в решении суда, Арабиева вербовала россиян для того, чтобы они вступали в запрещенные на территории России организации "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" для дальнейшей отправки в Сирию. В материалах дела отмечается, что она склонила к переезду на сирийскую территорию уроженку Чечни Зулихан Магомадову, отъезд которой предотвратили сотрудники центра "Э" МВД РФ. На допросе она заявила, что попыталась уехать из России под влиянием Арабиевой.

Сама Арабиева заявила на допросе в суде, что в 2011 году приняла ислам под влиянием трагических обстоятельств своей жизни и интересовалась различными мусульманскими течениями и организациями. Однако она полностью отрицала, что склоняла к участию в боевых действиях за пределами России кого-либо, а также заявила, что не совершала никаких преступлений. Более того, девушка подчеркивала, что разочаровалась в идеях радикального ислама, и заявила, что стала жертвой оговора со стороны Магомадовой. Арабиева также просила суд принять во внимание, что в настоящее время она имеет малолетнюю дочь, что является смягчающим обстоятельством.