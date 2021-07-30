В Турции в ходе борьбы с лесными пожарами локализовали 70 из 81 очага возгорания

АНКАРА, 30 июля. /ТАСС/. Турецкие пожарные, которые ведут борьбу с бушующими в республике лесными пожарами, смогли локализовать 70 из 81 очага возгорания. Такие обновленные данные привел в пятницу министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

"В настоящее время 70 из 81 очага возгорания локализованы. Борьба с пожарами продолжается в Адане, Анталье, Измире, Мерсине, Мугле", - написал он в Twitter.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что государство мобилизовало все возможные силы для борьбы с лесными пожарами. По данным администрации президента Турции, более 1,1 тыс. единиц техники задействованы в тушении пожаров, среди которых три российских самолета-амфибии Бе-200.

Одной из главных причин возгорания лесных массивов считают высокую температуру в регионе и сильные ветра, которые способствуют распространению пожара. Однако власти также не исключают версии поджогов и саботажа со стороны запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.