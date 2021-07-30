Несколько человек устроили драку со стрельбой в ТЦ в центре Москвы

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Конфликт в торговом центре на Верхней Красносельской улице в центре Москвы закончился дракой со стрельбой. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в торговом центре на Верхней Красносельской улице. Между гражданами произошел конфликт, который перерос в драку. Один из участников применил оружие, какое именно в настоящее время устанавливается", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщили, что информация о конфликте в одном из ТЦ на Верхней Красносельской улице поступила около 17:30. "Прибывшими на место сотрудниками полиции были задержаны несколько человек, которые доставлены в территориальный отдел полиции для проверки на причастность к противоправным деяниям. Информация о пострадавших, в настоящее время, не поступала", - сказали в главке, добавив, что начата проверка.

По уточненным данным, в драке участвовали около 20 человек. "В драке со стрельбой в торговом центре на Верхней Красносельской улице принимали участие около 20 человек. Предварительно, они являются иностранными гражданами", - сказал собеседник агентства.