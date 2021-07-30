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В Астрахани водитель наехал на трех подростков и скрылся с места ДТП

Всех пострадавших доставили в больницу

АСТРАХАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Трое подростков доставлены в стационары Астраханской области в результате наезда ни них водителя на стоянке парка отдыха в Астрахани, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

"На стоянке парка отдыха водитель автомобиля ВАЗ-2107 совершил наезд на пешехода 2003 г. р. (предварительный диагноз - ушибы), затем на пешехода 2007 г. р. (получил закрытую черепно-мозговую травму). Нарушитель, проехав по ноге одного из пешеходов два раза, скрылся. По уточненным данным, в результате наезда данного нарушителя также пострадал 15-летний мальчик, у которого диагностирована рваная рана бедра. Все трое подростков доставлены в детскую больницу для уточнения их состояния", - сообщил собеседник агентства.

В настоящий момент сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по  Астрахани устанавливают личность водителя и принимают меры к его задержанию, уточнили в пресс службе.

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