В кафе на юго-западе Москвы произошел пожар

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пожар начался в кафе рядом с метро "Коньково" на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"По улице Профсоюзная, дом 128, корпус 1 в административном здании в кафе начался пожар, оно охвачено огнем по всей площади", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что в здании есть еще кафе и рестораны, а также магазины. "По предварительным данным, люди успели эвакуироваться, информация проверяется", - добавил он.

На место происшествия прибыли более 20 пожарных расчетов.