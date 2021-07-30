{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В кафе на юго-западе Москвы произошел пожар

Информации о пострадавших нет

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пожар начался в кафе рядом с метро "Коньково" на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"По улице Профсоюзная, дом 128, корпус 1 в административном здании в кафе начался пожар, оно охвачено огнем по всей площади", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что в здании есть еще кафе и рестораны, а также магазины. "По предварительным данным, люди успели эвакуироваться, информация проверяется", - добавил он.

На место происшествия прибыли более 20 пожарных расчетов.

Теги
Россия
В ДТП в Псковской области погибли три человека
Столкновение произошло на трассе Р-23 Санкт-Петербург - Невель в Плюсском районе
Читать полностью