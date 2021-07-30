Мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета в результате конфликта в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Один мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо другому у метро "Сенная площадь" в центре Петербурга, возбуждено уголовное дело. Стрелявший задержан, сообщили в пятницу ТАСС в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"30 июля 2021 года около 18:30 у метро "Сенная площадь" мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета. По горячим следам был задержан 26-летний мужчина. Установлено, что раненый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт, в результате чего второй мужчина выстрелил в него из газового пистолета", - рассказали в полиции.

Потерпевшего доставили в медучреждение. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".