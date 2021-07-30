Прокурор Сызрани получил в качестве взятки 3 млн рублей

ТАСС, 30 июля. Прокурор Сызрани Вадим Федорин подозревается в получении взятки в размере 3 млн рублей, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

Ранее депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил, что Федорин задержан сотрудниками УФСБ за получение взятки в размере 3 млн рублей. За эти деньги прокурор, по его словам, обещал помощь при расследовании уголовного дела.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении прокурора города Сызрани, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ "Покушение на получение взятки в особо крупном размере". По версии следствия, 30 июля 2021 года подозреваемый, находясь в служебном кабинете, получил в качестве взятки денежные средства в размере 3 млн рублей за совершение заведомо незаконных действий", - сказано в сообщении.

В СК добавили, что довести до конца свой преступный умысел подозреваемый не смог, так как был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Самарской области. "Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказали в СК.

Помощник прокурора области Наталья Цой сообщила, что под контролем органов прокуратуры провели мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении прокурора Сызрани. "Он подозревается в причастности к совершению коррупционного преступления (взятка). Факты нарушения законов и злоупотребления должностными полномочиями бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры", - сказала Цой.

На сайте администрации Сызрани говорится, что Федорин был назначен на пост прокурора города 3 августа 2020 года. В органах юстиции он работал с 1997 года. Ранее возглавлял в областной прокуратуре отдел по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции.