В Новой Москве в частном загородном клубе утонула годовалая девочка

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка на территории частного загородного клуба в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, 30 июля в пруду на территории частного загородного клуба в поселении Московский обнаружено тело ребенка 2020 года рождения с признаками утопления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности"", - сказала она.

В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что девочка осталась без присмотра и сопровождения взрослых, она дошла до пруда, в котором утонула. "Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой Москвы на контроль", - отметили в ведомстве. Кроме того, прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних.