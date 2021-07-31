Источник рассказал о состоянии рабочих, пострадавших на комбинате "Каменский"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Состояние шести сотрудников комбината "Каменский" в Ростовской области, где произошло возгорание, оценивается как тяжелое. Об этом в субботу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Шестеро пострадавших живы, но также тяжелые", - сказал собеседник агентства.

По данным Минпромторга РФ, 29 июля на ФКП "Комбинат "Каменский" в цехе формования произошло воспламенение изделий. Пожар был оперативно локализован и потушен, однако в результате инцидента ожоги получили семь человек. Пострадавшие были доставлены в больницу, один из них скончался. Как сообщал источник ТАСС, рабочие были госпитализированы с химическими ожогами. При этом у пострадавших поражено 100% тела. Создана комиссия по расследованию обстоятельств происшествия.

В Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора ТАСС сообщили, что комбинат "Каменский" в установленном порядке известил управление о произошедшем групповом несчастном случае. Управлением также создана комиссия по расследованию его обстоятельств.