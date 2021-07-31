Вертолеты и самолеты Минобороны сбросили 377 тонн воды на очаги лесных пожаров в Якутии

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Авиация Минобороны РФ за сутки сбросила 377 тонн воды на очаги крупных природных пожаров в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации сбросили 336 тонн воды на очаги лесных пожаров. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8 выполнили сброс 41 тонны воды, а также обеспечили перевозку 28 специалистов противопожарной службы и более 800 кг грузов", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что самолеты и вертолеты осуществили восемь сбросов воды.

В Минобороны РФ напомнили, что всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиация Минобороны РФ провела 389 сбросов порядка 5,9 тыс. тонн воды, а также перевезла более 527 специалистов противопожарной службы и свыше 58 тонн грузов.

Министерство обороны РФ по поручению президента РФ оказывает активную помощь Якутии, где резко обострилась пожароопасная обстановка. В состав авиагруппировки входят вертолеты Ми-8 армейской авиации и самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Самолеты Ил-76, задействованные в тушении пожара в Якутии, оборудованы выливными авиационными приборами, емкостью 42 тонны, вертолеты Ми-8 оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5 емкостью пять тонн, а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.