Россия выделила Турции для борьбы с лесными пожарами еще пять пожарных самолетов ИЛ-76

АНКАРА, 31 июля. /ТАСС/. Россия выделила Турции еще пять пожарных самолетов ИЛ-76 и три пожарных вертолета Ми-8 для борьбы с лесными пожарами. Об этом говорится в сообщении канцелярии турецкого президента Тайипа Эрдогана, распространенном в субботу по итогам его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, - отмечается в коммюнике. - Президент Эрдоган в ходе встречи поблагодарил президента Путина за поддержку Турции в борьбе с лесными пожарами и за то, что Россия выделила еще пять пожарных самолетов ИЛ-76, способных забирать на борт до 40 тонн воды, и три пожарных вертолета Ми-8".

В ходе переговоров стороны также "обсудили вопросы, которые улучшат отношения между Турцией и Россией".

В пресс-службе Кремля ранее сообщили, что Путин в разговоре с Эрдоганом подтвердил, что Москва продолжит предоставлять Анкаре всестороннюю помощь в тушении лесных пожаров.