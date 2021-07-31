Авиагруппировку МЧС и Минобороны России направят в Турцию для борьбы с пожарами

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сводная авиагруппировка МЧС и Минобороны России в количестве 11 единиц техники будет направлена в Турцию для оказания помощи в тушении пожаров. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В РФ обратились власти Турецкой Республики с просьбой оказать помощь в тушении разбушевавшихся лесных пожаров вблизи населенных пунктов и туристических зон, где сейчас отдыхает большое количество граждан РФ. Принято положительное решение. В Турцию будет направлена сводная авиагруппировка Минобороны России и МЧС России в количестве 11 единиц техники", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в тушении пожаров в Турции задействовано более 1,1 тыс. единиц техники, в том числе три российских самолета-амфибии Бе-200. В субботу в канцелярии турецкого президента по итогам его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным сообщили, что Россия выделила Турции еще пять пожарных самолетов Ил-76 и три пожарных вертолета Ми-8 для борьбы с лесными пожарами.

Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Затем в четверг пожары вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в результате природного бедствия погибли шестеро, пострадали 183 человека. В настоящее время локализовано 88 очагов возгорания из 98.