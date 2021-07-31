Под Калугой приостановили движение после столкновения пассажирского поезда с грузовиком

ТАСС, 31 июля. Движение поездов временно приостановлено из-за столкновения пассажирского поезда с грузовиком во Ферзиковском районе Калужской области. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы МЧС по Калужской области Сергей Смирнов.

"С рельсов сошел основной состав, движение временно остановлено. Сейчас готовится поезд с Алексина, который заберет пассажиров и отвезет их в Тулу. Одновременно из Калуги будет дополнительно выделен еще один поезд для доставки пассажиров по месту требования", - сообщил собеседник агентства.

По данным МЧС РФ, в поезде находились более 460 человек. "Поезд состоит из 10 вагонов, в котором находилось 465 человек. Все самостоятельно вышли из вагонов до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что из города Алексина направлен поезд для дальнейшей транспортировки пассажиров.

Столкновение цементовоза и пассажирского поезда произошло в субботу в Калужской области. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), "в 12:51 мск на железнодорожном переезде 211-го км однопутного участка Средняя-Ферзикового Калужской области при исправно действующей световой и звуковой сигнализации произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским поездом № 231 сообщением Ейск - Москва". "По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движение, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Локомотивная бригада поезда применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось", - отметили в пресс-службе.

В результате столкновения произошел сход трех колесных пар локомотива. На место были направлены два восстановительных поезда со станций Узловая и Бекасово. В результате ДТП машинист и помощник машиниста не пострадали, к поездной бригаде за медицинской помощью с незначительными травмами, по предварительной информации, обратились два человека.

"Задержка поезда № 231 сообщением Ейск - Москва составит около четырех часов. Обращаем также внимание на задержки в пути двух пригородных поездов № 6905 Тула-1 - Калуга-1 и № 6916 Калуга-1 - Узловая. Данные поезда проследуют по сокращенному маршруту до станции Алексин. Рекомендуем пассажирам планировать альтернативные маршруты передвижения на данном участке пути. Призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов", - заключили в пресс-службе МЖД.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. "Калужский транспортный прокурор Денис Косик выехал на место", - сообщила ТАСС представитель ведомства Екатерина Короткова.