Мужчина с ножом ранил полицейского в пригороде Парижа

ПАРИЖ, 31 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Полицейский получил ножевое ранение во время задержания вооруженного мужчины в парижском пригороде Иври-сюр-Сен. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах.

"В субботу в 11:25 (12:25 мск) наряд полиции прибыл в Иври-сюр-Сен в связи с жалобами на неуравновешенного мужчину. В ходе задержания мужчина нанес удар ножом одному из сотрудников, ранив его в левую руку. Стражам порядка пришлось применить электрошоковый пистолет в целях самообороны", - сообщил собеседник агентства

Нападавший был взят под стражу. Раненый полицейский отправлен в больницу, однако угроза для его жизни нет. В то же время источник не смог уточнить другие подробности операции и возраст задержанного. Пока что власти не располагают информацией, позволяющей задействовать антитеррористическую прокуратуру на данном этапе расследования.