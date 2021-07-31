В Петербурге частично обрушился памятник культурного наследия "Дача Кривдиной"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Дача Кривдиной в Сестрорецке в Курортном районе Петербурга, являющаяся объектом культурного наследия федерального значения, частично обрушилась. Как сообщили в субботу в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), комитет направит заявление в полицию.

"В связи с поступлением информации о частичном обрушении объекта культурного наследия федерального значения "Дача Кривдиной" (г. Сестрорецк, ул. Садовая, д. 8/16) председатель КГИОП Сергей Макаров прибыл на место. По результатам выезда принято решение о подаче заявления о преступлении, предусмотренном статьями 243 и 243.1 УК РФ, которое сегодня будет направлено КГИОП в ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга. Собственник объекта - ООО "Норд отель", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что комитет рассмотрит вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении собственника. Ранее ООО "Норд отель" неоднократно привлекалось к административной ответственности за ненадлежащее содержание здания, общая сумма штрафов и неустоек достигла 900 тысяч рублей.

Решением Сестрорецкого районного суда города Санкт-Петербурга от 07.02.2018 по иску прокурора Курортного района Санкт-Петербурга собственник был обязан в течение 20 месяцев отреставрировать здание и в течение 12 месяцев благоустроить территорию. Комитет провел плановую выездную проверку в феврале 2020 года. Было установлено, что дача находится в неудовлетворительном состоянии. Собственник был в очередной раз привлечен к административной ответственности судом и оштрафован на 350 тысяч рублей.

Дача была построена в начале XX века в стиле модерн архитектором Морозовым. Участок, на котором было построено здание, арендовала в 1905 году учительница дворянского происхождения Валентина Кривдина. В советские годы в ней жили работники пансионата "Сестрорецк".