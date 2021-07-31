Экс-полицейский, обвиняемый в убийстве девочки под Самарой, частично признал вину

САМАРА, 31 июля. /ТАСС/. Бывший полицейский, которого обвиняют в убийстве девочки в Самарской области, частично признал свою вину. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Он признал вину частично", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

В субботу суд по ходатайству следователя избрал в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 29 сентября включительно. Экс-полицейскому было предъявлено обвинение по ч 2. ст. 105 "Убийство".

Как сообщалось ранее, СК возбудил уголовное дело по факту убийства девочки 2006 года рождения, тело которой со множественными повреждениями нашли 29 июля примерно в 22:30 (21:30 мск) в районе одного из жилых домовладений в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области. Подозреваемым является сотрудник МВД, которого вчера уволили после проверки полиции.

Как сообщал источник ТАСС в силовых структурах, мужчина убил девочку после того, как сбил ее на автомобиле, пытаясь скрыть последствия ДТП. Ход расследования уголовного дела находится на контроле областной прокуратуры.

Следователи также сообщили предварительные данные, что между подозреваемым и убитой девочкой не было близких отношений. Ранее местные СМИ сообщали о том, что мужчина встречался с девочкой, а после того, как она решила раскрыть это, он убил ее.